Rosenior nuovo allenatore del Chelsea contratto fino al 2032
Il Chelsea ha ufficializzato l'ingaggio di Rosenior come nuovo allenatore, con un contratto fino al 2032. Il tecnico inglese, 41 anni, arriva dallo Strasburgo per guidare la squadra in una fase di rinnovamento. La nomina segue l'interruzione della collaborazione con Enzo Maresca, annunciata a inizio gennaio. Questa scelta segna un passo importante nel progetto sportivo del club, puntando a stabilità e crescita a lungo termine.
Il 41enne tecnico inglese arriva dallo Strasburgo LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo il divorzio shock da Enzo Maresca a Capodanno, il Chelsea annuncia il sostituto nel giorno dell'Epifania. Nessun colpo di scena, con la scelta dei Blues che è caduta su Liam Rosenior, 41enne emergente tecnico inglese che n.
