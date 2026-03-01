La Cavese ritrova brillantezza e i tre punti | battuta l’Audace Cerignola

Tempo di lettura: 2 minuti Ritrovata brillantezza e idee chiare: c'è questo alla base della vittoria della Cavese sull' Audace Cerignola. Un due a zero che consente ai metelliani di fare un bel balzo in avanti nella lotta salvezza ma soprattutto mettersi alle spalle la prova opaca di Trapani. Una gara difficile, la formazione di Maiuri è squadra organizzata in tutto e per tutto ma la Cavese mette subito in chiaro le proprie intenzioni prendendo campo. Nonostante l'atteggiamento propositivo, almeno nella prima frazione di gioco non si segnalano grosse occasioni se non qualche tentativo che non ha avuto buon esito. La storia cambia decisamente nella ripresa visto che i padroni i casa trovano lo spazio necessario per sbloccare la sfida al 6?: la botta dalla distanza di Munari lascia Iliev di sasso e pallone che va a finire in fondo al sacco.