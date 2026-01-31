Conte riparte dagli intoccabili | Hojlund McTominay e Di Lorenzo i tre punti fermi

Il tecnico della Roma torna a puntare sui suoi giocatori più affidabili: Hojlund, McTominay e Di Lorenzo. Anche nella partita contro la Fiorentina, si affiderà a loro per cercare di risollevare l’ambiente e dimenticare in fretta l’eliminazione in Champions. La squadra si prepara a ripartire, con i tre pilastri pronti a guidarla in questa fase difficile.

Se per caso cercate l'Aleksej Stachanov del calcio, cercate pure nel Napoli, ce ne sono almeno tre: sono uomini consegnati a qualsiasi sforzo atletico, certo sopportabile pure giocoso, però stressante o almeno spossante. Sarà pure il calcio 3.0, quello che ti costringe a giocare un giorno sì e l'altro pure, però poi quando il tachimetro e il cronometro e pure il tassametro sballano, il dubbio amletico t'assale: possibile? Possibile che Giovanni Di Lorenzo, quasi come abitudine o tendenza, abbia messo assieme 2721', rinunciando solo ai 70' di Manchester per espulsione, alla sfida con lo Sporting per squalifica e a quella del Cagliari in Coppa Italia per gentilissima concessione? In sintesi, e per chiarezza, al minutaggio andrebbero aggiunti i recuperi spesso corposi, e gli appuntamenti con la Nazionale.

Il Napoli di Hojlund si confronta con un percorso segnato da tappe importanti, prima e dopo l’intervento di Conte.

