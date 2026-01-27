Sit-in delle famiglie sospese | Ora una soluzione urgente

In un contesto di grande preoccupazione, le famiglie coinvolte chiedono con urgenza una soluzione. Il sit-in si propone come un gesto di protesta pacifica, volto a richiamare l’attenzione sulle difficoltà e sulle aspettative di chi vive questa situazione. È importante comprendere le ragioni di questa mobilitazione, che mira a trovare un supporto concreto e immediato per le persone coinvolte.

Sgomento, vera e propria paura. Sensazioni che non passano in fretta: ti rimangono addosso, si incollano ai pensieri, alle notti. E restano". Sono alcune delle parole che Sergio, 50 anni, affida a una delle tre lettere che il comitato " famiglie sospese " ha consegnato ieri davanti al Palazzo di Giustizia. Nell’ottobre del 2020 Sergio e il compagno versano un acconto per comprare una "casa sulla carta". Investono i "risparmi di decenni di lavoro" e chiedono anche il mutuo. L’edificio verrà però posto sotto sequestro nell’ambito della maxinchiesta sull’ urbanistica milanese. La loro storia sembra finire meglio di altre, perché quando scattano i sigilli l’edificio era già terminato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

