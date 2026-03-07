Il gruppo ‘Radici’ di Bracigliano celebra la Festa della Donna

Il gruppo ‘Radici’ di Bracigliano ha organizzato una celebrazione per la Festa della Donna, dedicata alla promozione dell’uguaglianza e dei diritti delle donne. L’evento si è concentrato su attività di sensibilizzazione e sostegno, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di discriminazione. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative e senza coinvolgimento di figure pubbliche o processi giudiziari.

Tempo di lettura: 2 minuti Impegno nel sociale e massimo sostegno per garantire uguaglianza di diritti e pari opportunità contrastando ogni forma di discriminazione. Con questi principi, il Gruppo "Radici" di Bracigliano augura a tutte le donne una giornata speciale, ricca di riconoscimento, rispetto e gratitudine. In questa occasione, il gruppo "Radici" desidera sottolineare l'importanza fondamentale del ruolo delle istituzioni nel promuovere e garantire strumenti concreti di parità di genere, affinché ogni donna possa vivere con rispetto, dignità e pari opportunità. "La nostra comunità – sostengono i membri di "Radici" – crede fermamente nei valori di uguaglianza sociale e nel rispetto reciproco come pilastri di una società più giusta e inclusiva.