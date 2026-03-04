Festa della Donna | il Conservatorio celebra le compositrici con un concerto

Il Conservatorio organizza un concerto dedicato alle compositrici, con l’obiettivo di rendere omaggio alle figure femminili nel mondo della musica. L’evento mette in evidenza brani di autrici che, nel corso degli anni, hanno lasciato un segno attraverso le proprie composizioni. La serata si propone di valorizzare un patrimonio musicale spesso trascurato, portando alla luce voci femminili che attraversano il tempo.

Ci sono voci che attraversano il tempo e riescono ancora oggi a parlarci con forza e delicatezza. Sono le voci delle donne compositrici, protagoniste di un patrimonio musicale prezioso e troppo a lungo rimasto in ombra. A loro è dedicato "Voci di donne nei secoli", l'evento proposto dal Dipartimento degli strumenti a tastiera del Conservatorio Nicolini in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Il concerto si terrà sabato 7 marzo alle ore 18 nel Salone dei Concerti e offrirà al pubblico un viaggio musicale che attraversa secoli di storia, mettendo al centro musiche scritte esclusivamente da autrici donne.

“8 marzo 2026 festa della donna… in Comune”: Avellino celebra le donne della cittàGiovedì 5 marzo 2026, alle ore 12:00, presso la Chiesa del Carmine, sarà presentato il manifesto “8 marzo 2026 festa della donna.

