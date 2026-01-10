Bracigliano | alunni al gelo nel plesso Filzi la denuncia del gruppo Radici
Alunni del plesso Filzi di Bracigliano hanno riscontrato ambienti freddi e insalubri dopo le vacanze natalizie, a causa di un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. La situazione è stata segnalata dal gruppo Radici, evidenziando le difficoltà vissute dagli studenti e le criticità della struttura scolastica. La problematica richiede interventi tempestivi per garantire condizioni di studio adeguate e sicure.
Disagi per gli alunni del plesso F. Filzi di Bracigliano, dove, al rientro delle vacanze natalizie, c’erano aule gelide per via del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. “E non finisce qui: le cattive condizioni meteo, che hanno provocato forti piogge, hanno messo in evidenza (ancora. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
