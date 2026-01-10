Bracigliano | alunni al gelo nel plesso Filzi la denuncia del gruppo Radici

Alunni del plesso Filzi di Bracigliano hanno riscontrato ambienti freddi e insalubri dopo le vacanze natalizie, a causa di un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. La situazione è stata segnalata dal gruppo Radici, evidenziando le difficoltà vissute dagli studenti e le criticità della struttura scolastica. La problematica richiede interventi tempestivi per garantire condizioni di studio adeguate e sicure.

