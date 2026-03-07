Benzina Meloni apre alle accise mobili per frenare i prezzi | Combattiamo speculazione

Il governo italiano si prepara a modificare le accise sulla benzina, con l’obiettivo di frenare l’aumento dei prezzi. La premier ha annunciato che si apre alla possibilità di introdurre accise mobili come misura contro la speculazione. Nel frattempo, tra le notizie legate alla crisi iraniana, si registra una posizione condivisa tra le forze politiche sul tema dei rincari energetici.

Tra le sorprese della crisi iraniana ce n’è da registrare una nuova: le larghe intese, in Italia, sui rincari energetici. Dopo il pressing delle opposizioni il governo apre a un taglio delle accise. Ad annunciarlo la premier Giorgia Meloni con un video pubblicato in serata sui suoi social network. «Siamo impegnati per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini e la nostra nazione» spiega la presidente del Consiglio. L'annuncio Ed ecco l’annuncio: «Stiamo valutando di attivare il meccanismo delle cosiddette accise mobili che questo governo ha reso più efficace con il provvedimento sui carburanti del 2023 nel caso in cui i prezzi aumentassero in modo stabile». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

