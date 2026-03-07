Il Governo apre all' opposizione sulle accise per frenare il prezzo della benzina Giorgetti | la norma c' è dal 2023 troveremo margini

Il governo ha deciso di valutare la possibilità di riattivare il meccanismo delle accise mobili, una misura già prevista dal 2023, per contenere il rincaro del prezzo della benzina. La decisione arriva in risposta alle richieste delle opposizioni e coincide con il superamento di 2 euro al litro in alcune zone, a causa della situazione in Iran. La discussione si concentra sulla possibilità di trovare margini di intervento.

Il governo "apre" alle richieste delle opposizioni di riattivare il meccanismo delle accise mobili, previsto già dal 2023, per frenare la corsa del prezzo della benzina, che ha superato in alcuni casi la soglia dei 2 euro al litro sull'onda della guerra in Iran. Una corsa che, oltre ad appesantire nell’immediato i bilanci di famiglie e imprese, rischia di far rialzare la testa all’inflazione. Per questo il tema potrebbe approdare già nel consiglio dei ministri di martedì prossimo per una prima modifica dei parametri dell’attuale norma, fermo restando la definizione delle necessarie coperture. Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti ha infatti rivendicato come la proposta sia stata introdotta dal governo Meloni già nel 2023 e ha annunciato che «verrà adattata» e si "troveranno i margini". 🔗 Leggi su Feedpress.me

