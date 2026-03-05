8 marzo tra mimose e responsabilità | il simbolo e la sostanza

L’8 marzo, nella città del Santo, si celebra con mimose e un richiamo alla responsabilità. La giornata non si limita al gesto simbolico, ma invita a riflettere sulla consapevolezza femminile. La tradizione del fiore viene accompagnata da un messaggio che va oltre il rito, sottolineando l’importanza di un impegno concreto. Si tratta di un appuntamento che coinvolge cittadini e associazioni locali.

Confcommercio Padova ripropone “una mimosa di consapevolezza” e richiama l’attenzione su salari più bassi, carichi di cura e violenza di genere. Al via anche l'iniziativa “1donna1lavoro1conto” per l’autonomia finanziaria La mimosa da sola, ma non basta. L’8 marzo nella città del Santo torna con un messaggio che vuole andare oltre il "rito classico": sì al fiore, sì al gesto, ma soprattutto sì alla consapevolezza. È lo spirito con cui Confcommercio Padova ripropone anche quest’anno il tema già lanciato un anno fa, “una mimosa di consapevolezza”, per tenere accesi i riflettori sul lavoro delle donne, sul divario economico e su una ferita che continua a riempire le cronache, la violenza di genere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

