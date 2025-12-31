La leggenda della befana una passeggiata tra le meraviglie della natura
La leggenda della Befana narra di una vecchina che abita in una piccola casetta isolata nel bosco. Ogni giorno, esce per raccogliere legna e vivere in armonia con la natura. Questa storia, ricca di tradizione, invita a scoprire le meraviglie del paesaggio e a riscoprire le radici della cultura italiana attraverso un semplice racconto di vita e natura.
C’era una volta una casetta che sorgeva un po’ discosta dal villaggio. Era una casetta piccola e un po’ malconcia, e ci viveva una vecchina che usciva ogni mattina per fare legna nel bosco. Poi tornava a casa e si sedeva accanto al focolare insieme al suo gattino. Raramente vedeva delle altre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
La leggenda della Befana | Storia della Befana
