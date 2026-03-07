L’amministratore delegato di Geox ha dichiarato che il futuro dell’azienda si basa sui negozi fisici, di cui dispone di circa 600 in tutto il mondo. Questi punti vendita consentono all’azienda di mantenere un contatto diretto con i clienti e di offrire un’esperienza di acquisto immediata. La rete di negozi rappresenta un elemento centrale nella strategia del gruppo.

Fondata oltre trent’anni fa da Mario Moretti Polegato, Geox nasce da un’intuizione tanto semplice quanto rivoluzionaria: creare una scarpa capace di far respirare il piede mantenendo al tempo stesso impermeabilità e comfort. Un’idea trasformata in brevetto e poi in modello di business, che ha permesso al marchio di imporsi a livello internazionale come sinonimo di innovazione tecnologica applicata alla calzatura. Nel corso degli anni l’azienda ha costruito la propria identità su una promessa chiara - la «scarpa che respira» - estendendo progressivamente il know-how anche all’abbigliamento e consolidando una presenza globale con centinaia di negozi e milioni di paia vendute ogni anno. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Il futuro di Geox passa dal negozio fisico»

Fonderie Pisano, il futuro passa dal 14 gennaioTempo di lettura: 2 minutiIl futuro delle Fonderie Pisano di Salerno passa per la data del 14 gennaio che potrà sancire nel futuro dello stabilimento...

Il futuro di Foggia passa dal nuovo Pug: "Serve una visione di città, non solo i palazzi"Incontro congiunto tra Commissioni consiliari e Ance Foggia sul futuro Piano Urbanistico Generale: infrastrutture, rigenerazione urbana e...

Tutto quello che riguarda Il futuro di Geox passa dal negozio....

Discussioni sull' argomento Di Giovanni, ceo di Geox: La nuova collezione e la spinta sulla calzata virtuale; Snake di Geox. Un’icona ai piedi dell’eternità; GEOX: TECNOLOGIA, COMFORT E CODICI DISTINTIVI; Giorgio Panariello sul palco a Padova con lo spettacolo E se domani...

il mattino di Padova. . BUONGIORNO MATTINO / Nonna Marisa, il personaggio del comico Barutz, Prepara il suo nuovo spettacolo che debutterà al teatro Geox prima di Natale. E intanto la nonna veneta si beve un caffè nel buongiorno Mattino di Leandro Bar - facebook.com facebook