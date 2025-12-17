Il 14 gennaio rappresenta una data cruciale per le Fonderie Pisano di Salerno, poiché potrebbe segnare un punto di svolta nel futuro dello stabilimento produtivo di FRATTE. L'articolo esplora le prospettive e le potenziali implicazioni di questa data per l'azienda e il suo sviluppo.

© Anteprima24.it - Fonderie Pisano, il futuro passa dal 14 gennaio

Tempo di lettura: 2 minuti Il futuro delle Fonderie Pisano di Salerno passa per la data del 14 gennaio che potrà sancire nel futuro dello stabilimento produttivo di FRATTE una pietra miliare. Potrebbe infatti essere sancita in questa data la chiusura definitiva dell’impianto industriale contro il quale da anni si batte il comitato Salute e Vita il 14 gennaio è stata convocata presso la sede della regione Campania situata in via Generale Clark la conferenza dei servizi con tutti gli enti chiamati a dare il loro parere sul rilascio della valutazione di impatto ambientale. Senza questa certificazione, già rigettata con una serie di richieste di adeguamenti da parte di Arpac e altri organi di controllo regionale, le fonderie Pisano di Fratte saranno costrette a chiudere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Calciomercato Juventus, ecco il grande obiettivo per il centrocampo del futuro! Tentativo a gennaio? La rivelazione non lascia dubbi

Leggi anche: Barcellona, tra rinnovi e giovani talenti: il futuro passa da De Jong, García e Dro

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La falsa coscienza dello sviluppo irpino: non c’è più il futuro di una volta.

Fonderie a Salerno, in alto mare ogni progetto di trasloco - O, meglio, nessun «contatto operativo» nell’ambito della vertenza Arcelor Mittal di Avellino. ilmattino.it

Buccino, Fonderie Pisano: arriva il No del Consiglio di Stato - «Per il procedimento seguito, l’obiettivo, la forma, il contenuto e gli effetti, gli atti censurati sono espressione della potestà pianificatoria del Comune, il cui esercizio è connotato da ampia ... ilmattino.it

Fonderie Pisano, arriva la diffida per le istituzioni - Anna Risi è uno dei 151 cittadini della valle dell'Irno, in provincia di Salerno, ad aver firmato il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo che qualche giorno fa ha condannato l'Italia ... rainews.it

Fonderie Pisano, l'azienda passa al contrattacco

Si attende la convocazione del prefetto dopo il no del consiglio comunale di Luogosano all’insediamento della fonderia del gruppo Pisani. Il territorio: no a scelte calate dall’alto. Il Consorzio Tutela dei Vini Irpini non prende posizione. #fonderie #pisano #luog - facebook.com facebook