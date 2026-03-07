Il futuro della Sormani | ecco il futuro della biblioteca più bella d' Europa

La storica sede della biblioteca più famosa di Milano non ospiterà più le attività centrali, che saranno trasferite alla Biblioteca Europea di Informazione e Cultura. Nonostante il cambiamento di sede, l’edificio continuerà a svolgere un ruolo culturale nella città, mantenendo la sua importanza come luogo di incontro e di promozione culturale. La decisione riguarda l’evoluzione dell’uso di uno degli edifici simbolo di Milano.

La nuova struttura è in corso di realizzazione nell’area dell’ex stazione ferroviaria di Porta Vittoria. Il futuro del seicentesco è scritto nell’indirizzo approvato oggi dalla Giunta. La Sormani, è stata prima sede del Museo di Milano (1935-1940) e poi Biblioteca Comunale Centrale, dal 1956 ad oggi. E continuerà ad avere un ruolo di primo piano nel panorama culturale della città. “Con questa decisione intendiamo preservare il forte legame d’affetto tra i cittadini e Palazzo Sormani, che fu definito nel 1956 dall’allora direttore Giovanni Bellini ‘la casa dei milanesi studiosi’ - dichiara l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi -. Bellini... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Cosa succederà alla Sormani quando arriverà la Beic: ecco il futuro della "biblioteca più bella d'Europa"La nuova struttura è in corso di realizzazione nell’area dell’ex stazione ferroviaria di Porta Vittoria.

