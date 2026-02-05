Classifica auto elettriche più popolari in Europa | i modelli che stanno cambiando il futuro della guida

In Europa, nel 2025, le vendite di auto elettriche cambiano volto. La Volkswagen ha superato Tesla, diventando il marchio più venduto, anche se la Model Y di Tesla resta la preferita tra i clienti. Il mercato si muove rapidamente e le preferenze degli acquirenti cambiano di mese in mese.

**In Europa, il 2025 ha visto una svolta nel mercato delle auto elettriche: la Volkswagen ha superato Tesla in termini di vendite, ma la Model Y resta la più popolare.** È un cambio di rotta nel panorama automobilistico europeo, dove il vecchio dominio di Tesla sta venendo meno. Le vendite di veicoli elettrici in Europa hanno registrato un aumento del 29% rispetto al 2024, con oltre due milioni e mezzo di auto vendute in totale. Ma è il numero di vendite per marca a far emergere le nuove dinamiche di mercato. Nella classifica delle auto più vendute, la **Tesla Model Y** è ancora la prima, con **149.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

