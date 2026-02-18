Cagliari il futuro si costruisce con il stadio e il talento del mercato

Il Cagliari ha annunciato che il rafforzamento del suo stadio e le nuove strategie di mercato sono alla base del piano per il futuro. La società punta a migliorare le strutture e a investire nei giovani talenti, sperando di rilanciare la squadra. Il presidente ha spiegato che queste mosse vogliono dare stabilità e stimolare la crescita del club. Nei prossimi mesi, si attendono lavori di ampliamento e nuove acquisizioni di calciatori emergenti. La direzione ha già avviato i primi incontri con i finanzieri.

Nel futuro del Cagliari si intrecciano decisioni finanziarie e sviluppo sportivo, con obiettivi di solidità patrimoniale e di crescita nei vivai. L'attenzione è rivolta a due fronti paralleli che potrebbero rimodellare la proprietà, la governance e la capacità di attrarre giovani talenti, mantenendo al centro la competitività del club nel panorama nazionale. Nel contesto degli equilibri societari, Praxis avrebbe aumentato la propria partecipazione, avvicinandosi al 45% del capitale sociale grazie a un ulteriore versamento di 25 milioni di euro, sommato ai 20 milioni già investiti. Il quadro prevede l'ingresso di figure di rilievo al fianco del presidente Tommaso Giulini, tra cui il nuovo vicereferente Maurizio Fiori e il finanziere Prashant Gupta.