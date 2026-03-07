Un fabbro, che normalmente lavora con il ferro, ha deciso di dedicarsi alla produzione di pasta di grani antichi. Non è un agricoltore né un grande industriale, ma utilizza le sue competenze artigianali per creare prodotti alimentari. La sua passione per i cereali antichi lo ha portato a trasformare il suo lavoro in un’attività significativa, portando avanti un progetto diverso dal suo mestiere tradizionale.

Non è un contadino, ma nemmeno un industriale. Fa un altro lavoro, il fabbro per la precisione. Ma la sua passione ormai è diventata una attività importante. Interviene sulla materia prima e fa la differenza con la qualità. Tutti vogliono la sua pasta e vogliono sapere dove si trova. E’ la storia di Omar Betti di Porcari. Cosa fa? Lo spiega il sindaco, Leonardo Fornaciari: "Il nostro paese lo conosciamo e anche per gli altri ha una immagine abbastanza iconica direi. Porcari è famosa per le sue importanti aziende che danno occupazione e lavoro a tante persone. Ma chi lo avrebbe mai detto che potrebbe diventare famoso anche per la pasta? Sì, avete capito bene. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il fabbro che produce la pasta di grani antichi

