Monfalcone piange Laura Fabbro | malore fatale per la giardiniera instancabile che colorava la città

Monfalcone si trova a piangere la scomparsa di Laura Fabbro, storica giardiniera comunale, improvvisamente deceduta all’età di 56 anni. La città si unisce nel cordoglio per questa figura amata, conosciuta per il suo impegno nel valorizzare gli spazi verdi e la cura dei giardini pubblici. La perdita di Laura rappresenta un momento di lutto e di riflessione per tutta la comunità.

La città in lutto per la scomparsa improvvisa di Laura Fabbro. La mattina di venerdì 2 gennaio, Monfalcone ha appreso con sgomento la morte di Laura Fabbro, storica giardiniera comunale, deceduta a 56 anni probabilmente per un malore fulminante. Il figlio l’ha trovata esanime sul divano di casa, in periferia ovest della città, vicino al centro commerciale Belforte. Nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare. Una vita dedicata al verde pubblico e alla comunità. Laura Fabbro, in servizio al Comune dal 2020, si era distinta per passione, competenza e dedizione, curando con attenzione le aiuole, le rotonde e le fioriture cittadine, tra cui quelle dell’Anconetta, di Marina Julia e di piazza della Repubblica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

