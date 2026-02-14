Meucci e il Telettrofono | l’invenzione italiana che sfiorò la gloria 150 anni dopo il brevetto Bell

Antonio Meucci ha inventato il Telettrofono e ha rischiato di vedere il suo nome dimenticato, a causa di problemi finanziari e di un brevetto dal valore di soli 10 dollari. La sua storia si snoda tra Firenze, Cuba e New York, dove ha combattuto per far conoscere la sua idea. Il suo dispositivo avrebbe potuto rivoluzionare le comunicazioni, ma la mancanza di risorse lo ha frenato.

Il Telettrofono di Meucci: una Storia di Genio, Debiti e un Brevetto da 10 Dollari. Firenze, Cuba, New York: la storia del telettrofono di Antonio Meucci è un viaggio tra continenti e difficoltà economiche, un'anticipazione del telefono che avrebbe dovuto portare il suo nome alla ribalta della rivoluzione delle comunicazioni. A 150 anni dalla presentazione del brevetto di Alexander Graham Bell, riemerge la vicenda di un inventore italiano che, con un investimento di soli 10 dollari, sfiorò la gloria. Dalle Elettroterapie a Cuba all'Idea Rivoluzionaria. Le radici dell'invenzione di Meucci affondano in un'esperienza professionale inaspettata: l'elettroterapia.