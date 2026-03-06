Scoperti due geni che riattivano il sistema immunitario contro i tumori

Una ricerca pubblicata su Nature rivela che spegnere due geni specifici permette di riattivare le cellule T, le quali avevano perso la capacità di combattere i tumori. Lo studio si concentra su questi geni e il loro ruolo nel sistema immunitario, offrendo nuove prospettive nel campo delle terapie oncologiche. I risultati evidenziano come questa strategia possa influenzare le risposte immunitarie contro le neoplasie.

Un nuovo studio pubblicato su Nature mostra che spegnere due geni può riattivare le cellule T che hanno perso la capacità di attaccare i tumori. La scoperta potrebbe aprire nuove strategie per migliorare l’immunoterapia contro il cancro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il gene che difende i tumori dal sistema immunitario, l’ipotesi dei ricercatori: “Eliminalo e collasseranno”Un gruppo di ricercatori ha scoperto come il gene TAK1 permetta alle cellule tumorali di sopravvivere agli attacchi del sistema immunitario.

Frutta secca e struffoli, ecco gli alimenti che mettono il “turbo” al sistema immunitario contro il cancro. L’oncologo: “Anche il pranzo di Natale può essere un alleato”Dall’acido oleico contenuto nell’olio d’oliva e nella frutta secca al fruttosio dei fichi secchi, dei datteri e del miele con cui vengono fatti gli...

