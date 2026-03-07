Il Tribunale dei minori dell’Aquila aveva disposto una perizia per verificare le condizioni psicologiche dei Trevallion e dei loro figli, ma questa è stata sospesa senza una data di ripresa stabilita. La decisione ha interrotto temporaneamente il processo di valutazione, lasciando in sospeso il quadro delle condizioni familiari. Al momento, non ci sono indicazioni ufficiali sulla ripresa dell’iter giudiziario.

La perizia disposta dal Tribunale dei minori dell’Aquila doveva valutare le condizioni psicologiche dei Trevallion e dei loro bambini ma è stata sospesa e non si sa quando proseguirà. I test psicodiagnostici in ambito forense esplorano la capacità genitoriale rilevando il funzionamento emotivo e il comportamento relazionale dell’adulto e del bambino. Il più noto si chiama Strange Situation. Descrive nella realtà la relazione tra minore e genitore. I due si fanno entrare in una stanza piena di giochi. Vengono poi separati e ricongiunti per osservare le reazioni del figlio all’uscita e al rientro della madre o del padre o all’ingresso di una figura estranea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il disagio dei piccoli strappati dal loro habitat

