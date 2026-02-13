Pizzaballa ad Avellino la voce dei piccoli per la pace | Saranno loro a costruire il mondo

Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, ha visitato Avellino ieri, attirando l’attenzione di molti cittadini e scuole locali. La sua presenza ha acceso il dibattito sulla responsabilità dei giovani nel costruire un futuro di pace, portando con sé un messaggio di speranza e collaborazione. Durante l’incontro, ha ascoltato le storie di bambini e ragazzi, sottolineando che sono proprio loro a plasmare il mondo che verrà.

Il patriarca di Gerusalemme accende i riflettori sulla solidarietà e la speranza che parte dalle comunità, tra il dramma di Gaza e l'impegno della parrocchia Il cardinale è stato accolto nella chiesa di Santa Maria Assunta di Valle dal parroco don Marcello Cannavale, dal vescovo Arturo Aiello e dai numerosi fedeli che hanno partecipato con calore e devozione. "La solidarietà che arriva dalla gente comune finisce sempre per commuovermi. Sono giovani, anziani, bambini, che non riescono a rimanere indifferenti a quanto sta accadendo in Palestina, la loro umanità e dignità non smette mai di sorprendermi", ha dichiarato con una sincerità che ha colpito nel profondo.

