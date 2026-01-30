Le 5 mappe per capire il disagio a Firenze | i quartieri dei poveri e dei ricchi quelli dei più e meno istruiti

Firenze mostra i quartieri più poveri e più ricchi con cinque mappe che tracciano le differenze sociali. Al centro della città, tra turisti e negozi di lusso, ci sono zone dove la povertà si fa sentire più forte. Le mappe aiutano a capire meglio chi vive in condizioni difficili e quali quartieri sono invece più benestanti. Un modo per vedere la città sotto una luce diversa, più reale e meno stereotipata.

Come si vive a Novoli? E in zona Santa Croce? Abbiamo analizzato i dati Istat, ecco quello che emerge. Non mancano le sorprese L'istituto di statistica definisce il disagio socio-economico come quella condizione in cui le persone non riescono “a soddisfare adeguatamente le loro necessità di base” per via della mancanza “delle risorse e delle opportunità di tipo sociale, economico, lavorativo ed educativo”. L'indice che lo misura (detto Idise) aggrega 9 indicatori, che misurano reddito, livello di istruzione e condizioni lavorative delle famiglie in ciascun quartiere. C'è una "strettoia-inferno" nel cuore di Firenze.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Firenze Disagio Lì dove Bari non è dei baresi. I quartieri più invasi dai B&B: i numeri e le mappe Giubileo dei Poveri, Papa Leone: "I Capi di Stato ascoltino il grido dei più poveri" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Firenze Disagio Argomenti discussi: Mappe del possibile. Collage come ponte da sé al collettivo; Olimpiadi: Strade Chiuse e Interruzioni a Milano il 5 e 6 febbraio; Materia oscura, una mappa a risoluzione record; Cult News | Dalle mappe, per cambiare il mondo. Le 5 mappe open world più spettacolari della storia dei videogiochiTutti questi cambiamenti hanno mutato per sempre il nostro modo di approcciarci a questo medium, che ormai ha definitivamente superato la barriera dell’intrattenimento: siamo di fronte a qualcosa di ... tomshw.it 5 mappe indimenticabili della storia dei videogiochiLa storia dei videogiochi è un collage fatto di immagini, suoni, personaggi e… Paesaggi capaci di trasmettere emozioni e sensazioni anche molto particolari. Oggi vogliamo parlare proprio di questi ... tomshw.it Il punto di vista di Roberto Ferrari, direttore del Museo Galileo di Firenze, che alla Sapienza Università di Roma ha curato le conclusioni del convegno “Mappe e scenari per il futuro del patrimonio culturale. Tre anni di ricerche del Partenariato PNRR CHANGE - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.