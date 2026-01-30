Le 5 mappe per capire il disagio a Firenze | i quartieri dei poveri e dei ricchi quelli dei più e meno istruiti

Da firenzetoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze mostra i quartieri più poveri e più ricchi con cinque mappe che tracciano le differenze sociali. Al centro della città, tra turisti e negozi di lusso, ci sono zone dove la povertà si fa sentire più forte. Le mappe aiutano a capire meglio chi vive in condizioni difficili e quali quartieri sono invece più benestanti. Un modo per vedere la città sotto una luce diversa, più reale e meno stereotipata.

Come si vive a Novoli? E in zona Santa Croce? Abbiamo analizzato i dati Istat, ecco quello che emerge. Non mancano le sorprese L'istituto di statistica definisce il disagio socio-economico come quella condizione in cui le persone non riescono “a soddisfare adeguatamente le loro necessità di base” per via della mancanza “delle risorse e delle opportunità di tipo sociale, economico, lavorativo ed educativo”. L'indice che lo misura (detto Idise) aggrega 9 indicatori, che misurano reddito, livello di istruzione e condizioni lavorative delle famiglie in ciascun quartiere. C'è una "strettoia-inferno" nel cuore di Firenze.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Firenze Disagio

Lì dove Bari non è dei baresi. I quartieri più invasi dai B&B: i numeri e le mappe

Giubileo dei Poveri, Papa Leone: "I Capi di Stato ascoltino il grido dei più poveri"

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Firenze Disagio

Argomenti discussi: Mappe del possibile. Collage come ponte da sé al collettivo; Olimpiadi: Strade Chiuse e Interruzioni a Milano il 5 e 6 febbraio; Materia oscura, una mappa a risoluzione record; Cult News | Dalle mappe, per cambiare il mondo.

Le 5 mappe open world più spettacolari della storia dei videogiochiTutti questi cambiamenti hanno mutato per sempre il nostro modo di approcciarci a questo medium, che ormai ha definitivamente superato la barriera dell’intrattenimento: siamo di fronte a qualcosa di ... tomshw.it

5 mappe indimenticabili della storia dei videogiochiLa storia dei videogiochi è un collage fatto di immagini, suoni, personaggi e… Paesaggi capaci di trasmettere emozioni e sensazioni anche molto particolari. Oggi vogliamo parlare proprio di questi ... tomshw.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.