Partono i lavori per il nuovo parco dell' acqua | come cambia la viabilità

A Meda prende il via il progetto per il nuovo parco dell’acqua, un’opera strategica per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Con un investimento di 680mila euro finanziato da BrianzAcque e Regione Lombardia, i lavori coinvolgono anche importanti modifiche alla viabilità locale, contribuendo a migliorare la qualità della vita e l’ambiente della zona.

già da lunedì 15 dicembre e fino a lunedì 19 gennaio, la corsia in uscita della via Papa