Il cuore dell’Albergheria cambia volto | da lunedì i lavori per riqualificare piazza San Francesco Saverio

Da lunedì 9 marzo, i lavori di riqualificazione di piazza San Francesco Saverio nel centro storico prenderanno il via. L’ufficio Traffico e Mobilità urbana del Comune ha emesso l’ordinanza per l’inizio degli interventi, che prevedono interventi sulle pavimentazioni e sugli arredi dell’area. La modifica del volto della piazza sarà visibile a partire dalla prossima settimana, con lavori che dureranno alcune settimane.

L’ufficio Traffico e Mobilità urbana ha emesso l’ordinanza per l’avvio degli interventi, che sono stati programmati per il 9 marzo. Si tratta di operazione finanziate con risorse comunali stanziate dal Consiglio. La soddisfazione del sindaco Lagalla e dell'assessore Carta: "L'obiettivo è restituire bellezza, sicurezza e creatività a questa zona della città" Un'importante piazza del centro storico è destinata a cambiare completamente volto. L’ufficio Traffico e Mobilità urbana del Comune ha emesso l’ordinanza per l’avvio dei lavori di riqualificazione delle pavimentazioni e degli arredi di piazza San Francesco Saverio, programmati per lunedì 9 marzo e finanziati con risorse comunali stanziate dal consiglio comunale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

