Tram altri cantieri in arrivo Porta San Felice al via da lunedì i lavori per la piazza pedonale
Da lunedì partiranno i lavori per la realizzazione di una nuova piazza pedonale in piazza Porta San Felice, nell’ambito del progetto tram. L’intervento mira a migliorare la fruibilità dell’area e a favorire la mobilità sostenibile. I lavori, che si inseriscono in un più ampio intervento di riqualificazione urbana, sono programmati per essere completati nel rispetto dei tempi previsti.
Via ai lavori per creare, nell’ambito del progetto tram, una nuova piazza pedonale nell’area di porta San Felice. Il cantiere s’insedierà nei prossimi giorni, segnala l’amministrazione, fornendo un aggiornamento sui lavori in corso anche in altre zone della città. Si parte anche con le operazioni per la riqualificazione dell’area adiacente a porta San Felice "dove, grazie alla realizzazione della tramvia, prenderà vita una nuova piazza pedonale, offrendosi come punto di partenza privilegiato per una delle passeggiate più frequentate sotto i portici di Bologna", scrive Palazzo D’Accursio. I lavori inizieranno lunedì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
