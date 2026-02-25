Il croissant burger salato è più croccante di qualsiasi panino | Iginio Massari approva l’idea del figlio Nicola Ecco com’è farcito

Nicola Massari ha ricevuto il primo applauso per l’idea del croissant burger da un cliente speciale: Iginio Massari. Il sommo pasticciere ha approvato la novità portata dal figlio nel ristorante “Cardinale”, aperto insieme a Debora, sorella di Nicola. Il locale, situato in via Carlo Freguglia 2 a Milano, ha costruito un percorso gastronomico riconoscibile. Come riporta La Cucina Italiana, il menù offre piatti della tradizione italiana (manzo, all’olio, carbonara, risotti, tartare e non solo) e ottimi dolci. “Cardinale” ha scelto di puntare sui pasti ad hoc per i lavoratori, con orari calibrati tra il servizio quotidiano e le cene selezionate. Al tempo stesso, il ristorante vuole spingere su una decisione inedita, ossia la pasticceria salata. Le prime novità sono il croissant burger e la torta di rose salata. La scelta è stata presa dai fratelli Massari per dare un’identità precisa al ristorante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Chi sono i figli di Iginio Massari, Deborah e Nicola: “Hanno la pasticceria nel sangue, insieme sono una bomba”Deborah e Nicola, figli del celebre pasticciere Iginio Massari e di Maria Damiani, sono cresciuti immersi nel mondo della pasticceria.

Il Croissant Burger. L’alta pasticceria incontra la cucinaNicola Massari ha ideato il Croissant Burger, un piatto che unisce la pasticceria di alta qualità alla cucina.

Temi più discussi: E tu, lo hai provato il croissant burger?; Il Croissant Burger. L’alta pasticceria incontra la cucina; Con il Croissant Burger l’alta pasticceria riscrive il linguaggio dell’hamburgher; Ti porto in un posto che ha aperto da poco.

Cardinale Milano mette il croissant al centro del burgerDa Cardinale Milano arriva il Croissant Burger: croissant salato al posto del bun, Scottona e sette ricette tra carne, veggie e fish. globestyles.com

Al ristorante dei Massari pasticceria e cucina si incontrano con il Croissant BurgerLe nuove proposte applicano tecniche di pasticceria alla cucina contemporanea al ristorante dei figli di Iginio Massari: il Croissant Burger, reinterpretazione con croissant salato e ripieno di Scotto ... italiaatavola.net

Le nuove Uova di Pasqua di Iginio Massari Alta Pasticceria. https://www.iginiomassari.it/collections/uova-di-pasqua Le nostre Uova nascono da una rigorosa selezione delle migliori qualità di cioccolato, per un’esperienza di gusto pura, intensa e avvolgente. - facebook.com facebook