Uomini e Donne Cristiana ha fatto la sua scelta | è Ernesto

Cristiana ha scelto Ernesto. Durante la registrazione, ha annunciato di aver deciso di lasciare il programma con lui. Ora i due continueranno a frequentarsi senza telecamere, per vedere se la loro relazione può andare avanti anche al di fuori del dating show di Canale 5.

Cristiana ha fatto la sua scelta e ha deciso di lasciare Uomini e Donne con Ernesto, per continuare la loro conoscenza lontano dalle telecamere del dating show di Canale 5.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Uomini e Donne

Il 12 gennaio, a Uomini e Donne, Cristiana Anania ha annunciato la sua decisione tra Ernesto Passaro e Federico Cotugno.

Nella registrazione di oggi, Cristiana Anania ha ufficialmente annunciato la sua scelta tra Ernesto e Federico.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Uomini e Donne, Cristiana Anania ha fatto la sua scelta!

Ultime notizie su Uomini e Donne

Argomenti discussi: Cristiana: Son pronta a fare la scelta! - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne, ecco quando andrà in onda la Scelta di Cristiana Anania; Uomini e Donne, Cristiana: Sono pronta a fare la scelta; Uomini e Donne, la scelta di Cristiana: cosa è successo.

Uomini e Donne, la scelta di Cristiana Monaco: «Quello è il mio cuore e tu sei la freccia»Venerdì, 30 gennaio 2026, su Canale 5 alle 14:50 va in onda la seconda e conclusiva parte della scelta di Cristiana Monaco. Dopo settimane ... msn.com

Cristiana Anania ha fatto la sua scelta: ecco quando andrà in onda a Uomini e DonneQuando va in onda la scelta di Cristiana Anania a Uomini e Donne: data della puntata, anticipazioni ufficiali, chi ha scelto la tronista e cosa succede dopo ... alfemminile.com

Lo sapevi che le donne invecchiano meglio degli uomini A livello cellulare resistono di più allo stress ossidativo e hanno un sistema immunitario più forte. Questo equilibrio però cambia con la menopausa, quando entrano in gioco nuovi fattori da tener - facebook.com facebook

“Nei miei film le donne sono più lucide degli uomini: è il mio pensiero sulla vita”: Gabriele Muccino e gli interpreti del suo nuovo film “Le cose non dette”, a #EffettoNotte Domani #30gennaio ore 23.35 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 @f x.com