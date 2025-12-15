Uomini e Donne anticipazioni del 15 dicembre | Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta

Il 15 dicembre, a Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha finalmente annunciato la sua scelta tra le corteggiatrici, con emozioni e applausi. Dopo settimane di esterne e confronti, il tronista ha deciso quale delle sue pretendenti ha conquistato il suo cuore, culminando in un momento ricco di pathos e tradizionali petali di rosa in studio.

Dopo settimane di esterne e confronti tra le ultime corteggiatrici, il tronista ha annunciato la sua scelta finale in studio, tra emozioni, applausi e il tradizionale lancio di petali di rosa. Oggi 15 dicembre Flavio Ubirti ha scelto di lasciare Uomini e donne con Nicole Belloni. Nella registrazione del 9 dicembre, il tronista aveva annunciato la volontà di concludere il suo percorso sul trono entro le due settimane successive. Flavio aveva dichiarato di voler trascorrere un'intera giornata con Nicole e Martina Cardamone, facendo capire che già da allora Nicole sembrava avere un leggero vantaggio sulla sua rivale.

