Benevento paura per un principio d’incendio per contatore Enel

A Benevento, si è verificato un principio d’incendio nel contatore Enel, causato da una fiammata e dalla successiva fuoriuscita di fumo. L’incidente, avvenuto ieri sera, ha generato apprensione tra i residenti, ma non si registrano feriti. La situazione è stata prontamente gestita dalle autorità competenti, garantendo la sicurezza dell’area e verificando le cause dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Apprensione nella serata di ieri per una segnalazione di una fiammata sviluppatasi da un contatore per i consumi elettrici dell'Enel subito seguita dalla fuoriuscita di fumo. L'impianto insiste sul fronte strada a piano Cappelle. Il principio d'incendio del contatore è stato subito domato dai caschi rossi giunti sul posto appena scattato l'allarme. Il contatore è stato poi messo in sicurezza dai tecnici dell Enel anche loro intervenuti con immediatezza. È probabile che un sovraccarico di consumi abbia causato il principio di incendio. Nessuna persona ha riportato danni fisici.

