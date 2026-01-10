Benevento paura per un principio d’incendio da contatore Enel

A Benevento, si è verificato un episodio di preoccupazione legato a un principio di incendio proveniente da un contatore Enel. La segnalazione, arrivata nella serata di ieri, ha evidenziato una fiammata e la successiva fuoriuscita di fumo, suscitando apprensione tra i residenti. L'intervento tempestivo ha permesso di contenere il rischio, evidenziando l'importanza di controlli regolari sugli impianti elettrici domestici.

Tempo di lettura: < 1 minuto Apprensione nella serata di ieri per una segnalazione di una fiammata sviluppatasi da un contatore per i consumi elettrici dell'Enel subito seguita dalla fuoriuscita di fumo. L'impianto insiste sul fronte strada a piano Cappelle. Il principio d'incendio del contatore è stato subito domato dai caschi rossi giunti sul posto appena scattato l'allarme. Il contatore è stato poi messo in sicurezza dai tecnici dell Enel anche loro intervenuti con immediatezza. È probabile che un sovraccarico di consumi abbia causato il principio di incendio. Nessuna persona ha riportato danni fisici.

