casorate primo un danno erariale i 30 euro spesi per comprare la chiacchiere di carnevale ai bambini

A Casorate Primo, in provincia di Pavia, sono stati contestati 30 euro spesi dal Comune per acquistare le chiacchiere di Carnevale destinate ai bambini durante una festa in maschera. La vicenda ha attirato l’attenzione a livello nazionale, diventando un caso che riguarda l’uso di fondi pubblici per spese considerate insignificanti. La questione si svolge tra le polemiche e le indagini in corso.

Casorate Primo (Pavia), 7 marzo 2026 – Sono diventate un caso nazionale le chiacchiere di Carnevale acquistate dal Comune per i bambini che partecipavano a una festa in maschera. La Corte dei Conti alla quale il consigliere di opposizione Luigi Cosentini si era rivolto ha sentenziato che si è trattato di “danno erariale” perché “la spesa non corrisponde né a finalità istituzionali né è in alcun modo assumibile tra le fattispecie che presuppongo esigenze indifferibili e urgenti di funzionamento degli uffici”. La presa di distanze. “L’acquisto è stato effettuato utilizzando una tessera sconto per ottenere un prezzo migliore, con l’evidente intenzione di far risparmiare il Comune – puntualizza il capogruppo di minoranza della coalizione di centrosinistra in Consiglio comunale, Raffaele Buratti -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

