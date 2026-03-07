Il Como vola in classifica vince a Cagliari e aggancia la zona Champions

Il Como ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Cagliari, salendo in classifica e raggiungendo temporaneamente la Roma al quarto posto. La partita si è conclusa con il Como che ha prevalso dopo aver sofferto nel corso del match. La squadra ha conquistato tre punti importanti, portandosi avanti nella corsa alle posizioni di vertice del campionato.

AGI - Vince ma non senza soffrire il Como, che batte 2-1 il Cagliari e aggancia momentaneamente la Roma al quarto posto. Decisive per i comaschi le reti di Baturina e Da Cunha, intervallate dal pari provvisorio siglato da Esposito. Sconfitta che non rende giustizia alla prova dei sardi, che mantengono comunque, in attesa delle gare di domani, un margine di almeno tre punti sulla zona retrocessione. Primo quarto d'ora di studio da parte delle due squadre, al termine del quale il Como passa in vantaggio: serie di rimpalli nell'area dei sardi, che non sono reattivi nell'allontanare una palla vagante che Baturina piazza in rete. Azione confusa che vale però l'1-0 per la squadra di Fabregas.