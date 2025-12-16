Il Generale di Brigata Scandone in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma

Il 15 dicembre, il Generale di Brigata Enrico Scandone, Comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, ha visitato il Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma, rafforzando i rapporti istituzionali e approfondendo le attività di tutela e sicurezza svolte sul territorio.

Nel pomeriggio di ieri, 15 dicembre, il Generale di Brigata Enrico Scandone, Comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, ha fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma.All’arrivo presso il Palazzo Ducale del Giardino, sede del Comando Provinciale Carabinieri, il Generale. Parmatoday.it

