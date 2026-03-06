Rassina | Il Temporary Charity Shop di Monnalisa porta i primi frutti

A Rassina, il Temporary Charity Shop di Monnalisa ha raccolto i primi doni: strumenti musicali destinati al Tamgram e giochi per i bambini della scuola dell'infanzia. La vendita temporanea si è conclusa con queste consegne, che saranno assegnate alle strutture beneficiarie. L’iniziativa ha coinvolto la comunità locale e ha portato a risultati tangibili in breve tempo.

Arezzo, 6 marzo 2026 – : strumenti musicali per il Tamgram e giochi per i bambini della scuola dell'infanzia. A pochi mesi dall’apertura del Temporary Charity Shop del gruppo Monnalisa a Rassina in piazza Mazzini sotto il porticato del palazzo comunale, si sono concretizzati gli scopi sociali e di solidarietà alla base del progetto territoriale volto a sostenere iniziative utili alla comunità tramite la vendita di vestiario, calzature e accessori per bambini a prezzi calmierati Il Temporary Charity rappresenta una nuova realtà per il territorio comunale e casentinese nata dalla collaborazione tra il comune di Castel Focognano, la Fondazione Monnalisa, l’Associazione Carnevale e una rete di volontarie che ne garantiscono l’apertura e la gestione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

