Il Centro Tecnico BM Arezzo ospita Domenica alle 18 al Palasport Estra Borgomanero

Arezzo, 7 marzo 2026 – . Sabato grande basket giovanile, c'è SBA-Olimpia Milano nella fase interregionale Under 17 Eccellenza Domenica 8 Marzo alle ore 18 il Palasport Estra Mario D'Agata ospiterà l'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie B con il Centro Tecnico BM che attende la visita del College Borgomanero, arbitri della partita saranno i Sigg. Cirinei di Pisa e Sposito di Livorno. Dopo la sconfitta sul campo della capolista Mens Sana, Arezzo si troverà nel prossimo turno ad affrontare un'altra squadra che fa dell'intensità e del ritmo di gioco due armi particolarmente pericolose, College Borgomanero è infatti largamente il miglior attacco del girone con 90,9 punti realizzati a partita.