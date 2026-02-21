Domenica al Palasport Estra il Centro Tecnico BM Arezzo ospita lo Spezia

Domenica il Centro Tecnico BM Arezzo affronterà lo Spezia al Palasport Estra, un incontro decisivo per la corsa ai PlayOff. La squadra di Fioravanti cerca di superare alcune difficoltà fisiche e ottenere una vittoria importante. La partita si svolgerà alle 18 e potrebbe influenzare significativamente la classifica del campionato di Serie B. Gli arbitri designati sono i Sigg. Rossi e Bianchi. La sfida si preannuncia intensa e combattuta.

Arezzo, 21 febbraio 2026 – . Sfida importante per la squadra di Fioravanti alle prese con qualche problema fisico Sesta Giornata di ritorno del Campionato di Serie B per il Centro Tecnico BM Arezzo che domenica alle ore 18 ospiterà al Palasport Estra lo Spezia Basket Club in piena corsa per un posto nei PlayOff, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Cavasin di Rosignano Marittimo (LI) e Puliga di Perugia. Partita impegnativa per la Scuola Baske t Arezzo reduce dal passo falso sul campo del Costone Siena, gli amaranto se la vedranno con uno Spezia con il vento in poppa dopo la convincente vittoria di domenica scorsa in casa contro la Virtus Siena, tornato dopo alcuni anni Gabriele Ricci sulla panchina, i liguri fino ad oggi hanno vinto ben 4 partite in trasferta sottolineando una vocazione corsara da non sottovalutare per il quintetto aretino.