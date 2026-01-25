Il Centro Tecnico BM supera Don Bosco Crocetta Torino al Palasport Estra

Il Centro Tecnico BM ha ottenuto una vittoria contro Don Bosco Crocetta Torino al Palasport Estra di Arezzo, con il punteggio di 78-69. Nonostante l’assenza di Corradossi, gli amaranto sono riusciti a ribaltare la differenza canestri nel corso dell’incontro, mantenendo un vantaggio costante nel punteggio e dimostrando solidità e determinazione. La partita si è sviluppata con parziali equilibrati, evidenziando la competitività delle due squadre.

Arezzo, 25 gennaio 2026 – . Gli amaranto pur privi di Corradossi ribaltano anche la differenza canestri Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo-Don Bosco Crocetta Torino 78-69 Parziali: 19-21; 43-40; 55-55 Centro Tecnico BM: Pelucchini 12, Tersillo 2, Toia 7, Ghini, Pieri 4, Damasco ne, Zanini 4, Lemmi 13, Raguzzi ne, Francesconi ne, Cazzanti 30, Vagnuzzi 6. All.Fioravanti Ass.Liberto e Fracassi G. Acc.Baielli Don Bosco: Zelati 2, Perez 20, Hida 12, Lachello ne, Berrino, MInnucci 13, Ingrosso, Cellino 7, Rosso 3, Percoco 2, Cian 7, Villar Cristobo 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Centro Tecnico BM supera Don Bosco Crocetta Torino al Palasport Estra Sabato alle 18 il Centro Tecnico BM ospita il Don Bosco Crocetta TorinoSabato alle 18, il Centro Tecnico BM ospiterà la partita contro il Don Bosco Crocetta Torino. Leggi anche: Al Palasport Estra c è una lanciata Mens Sana per il Centro Tecnico BM La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Basket, inizia il girone di ritorno per il Centro Tecnico BM trasferta a Lucca; Sabato alle 18 il Centro Tecnico BM ospita il Don Bosco Crocetta Torino; Il Centro Tecnico BM lotta con orgoglio ma cede nel finale: a Lucca sfiorata l’impresa; Basket, il Centro Tecnico BM lotta con caparbietà ma si arrende nel finale a Lucca. Il Centro Tecnico BM comunica l'ingaggio di Paolo ZaniniArezzo, 23 gennaio 2026 – Il Centro Tecnico BM comunica l'ingaggio di Paolo Zanini L'ala-pivot aretina arricchisce la rosa a disposizione di coach Fioravanti. La Scuola Basket Arezzo comunica con sodd ... lanazione.it Sabato alle 18 il Centro Tecnico BM ospita il Don Bosco Crocetta TorinoSeconda giornata di ritorno al Palasport Estra ci sarà l'esordio di Zanini ... msn.com La Società Ginnastica Fabriano comunica che, per un periodo di due settimane, le atlete Sofia Raffaeli, Anna Piergentili e Veronica Zappaterreni svolgeranno un periodo di allenamento in Russia presso il Centro Tecnico di Novogorsk. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.