Iran | in Campania i rincari più alti d’Italia per la benzina self service

In Campania, tra il 4 e il 6 ottobre, i prezzi della benzina self service sono aumentati più di altri territori italiani. I rincari sono stati rilevati in diverse stazioni di servizio, con un incremento significativo rispetto alle settimane precedenti. I dati indicano che questa regione registra le variazioni più elevate nel costo della benzina rispetto al resto del paese.

VIDEO Rapine a distributori di carburante e negozi, cinque persone arrestate. Inaugurazione anno giudiziario Corte dei Conti, Oricchio: “Dispiace che temi come. Regione, Fico: “Contrario all’uso delle basi Nato, attacco a Iran è. Santobono, deceduto bimbo che era stato trasportato dal San Pio per. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Benzina e gasolio, rincari record: La Campania tra le regioni più penalizzateIn appena due giorni, dal 4 al 6 marzo, il prezzo del gasolio self è aumentato di 11,6 cent al litro in Sicilia, pari a 5,80 euro in più per un pieno...

Aumento prezzi benzina e bollette 2026: gli effetti della crisi in Iran. Tutti i rincariL’escalation di tensioni in Medio Oriente e lo scenario internazionale legato alla crisi in Iran rischiano di avere ripercussioni pesanti anche...

Aggiornamenti e notizie su Iran in Campania i rincari più alti....

Temi più discussi: Iran: prefetto di Napoli rafforza vigilanza per obiettivi sensibili; IL MINISTRO PICHETTO FRATIN: GUERRA IRAN, MASSIMA ATTENZIONE SU AUMENTO PREZZI; Dai costi energetici e dei fertilizzanti all’export: la guerra in Iran spaventa anche l’agricoltura; Italiani bloccati a Dubai, Big Mama: Sentiamo i missili sulla testa, siamo terrorizzati.

Iran: Gesmundo (Coldiretti), servono misure straordinarie per imprese e famiglieL'Italia sta vivendo una fase che non conosceva da ottant'anni. Lo scenario internazionale legato alla crisi in Iran rischia di avere ripercussioni pesantissime su famiglie e imprese, a partire dall' ... ansa.it

Iran: Coldiretti, rischio shock energetico per l'agroalimentare italianoAllarme della Coldiretti sia per le conseguenze del conflitto in Iran sia per gli 'inganni' legati alla poca trasparenza in etichetta. (ANSA) ... ansa.it

Guerra in Iran e gli aumenti su benzina e gas: la nostra intervista all'economista Luca Spataro che ci spiega cosa può fare l'Europa per difendersi - facebook.com facebook

#Iran, #Trump: “Una perdita di tempo l’invio di truppe di terra #Usa” #Teheran #Tehran x.com