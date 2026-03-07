il carlino ricorda biagi un premio per il sociale come candidarsi al bando

Il quotidiano Il Carlino dedica un articolo a Biagi, ricordandolo attraverso un premio destinato al sociale. Viene annunciato un bando per candidarsi e partecipare. Il premio si propone come un riconoscimento di impegno civile, rivolto a chi si distingue per azioni a favore della comunità. La comunicazione invita a considerare il valore di mantenere viva la memoria delle figure di riferimento.

Un impegno civile, un dovere morale, un gesto nei confronti della comunità, un tributo perché le nuovi generazioni non dimentichino. La direzione de il Resto del Carlino, con il benestare e il favore della famiglia Biagi, annuncia la nuova edizione del Premio Marco Biagi per la Solidarietà Sociale. L’iniziativa, volta a onorare la memoria del giuslavorista assassinato il 19 marzo 2002, mira a valorizzare le associazioni senza fine di lucro e gli enti del terzo settore operanti nelle province di Bologna e Modena. Il premio si focalizza su realtà che si sono distinte nell’assistenza e, in particolare, nella formazione volta a favorire l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Carlino ricorda Marco Biagi, un premio a donne e giovani

'Enzo Biagi e il Giro', il valore sociale dello sport

