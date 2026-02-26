’Enzo Biagi e il Giro’ il valore sociale dello sport

Da ilrestodelcarlino.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

‘Enzo Biagi e il Giro d’Italia’: c’è un filo invisibile che lega il sudore dei ciclisti in salita alla penna elegante di colui che ha saputo raccontare l’Italia come nessun altro. Un appuntamento dedicato alla memoria, al giornalismo e al valore sociale dello sport che si svolgerà il prossimo 28 febbraio alle 11 in sala consiliare. L’evento, organizzato dal Comune in preparazione della nona tappa del Giro d’Italia che a maggio arriverà proprio ai piedi del Corno alle Scale, avrà come protagonista assoluto l’indimenticato Enzo Biagi. Ai suoi esordi come cronista sportivo e inviato al Giro, Biagi (foto sopra) riuscì, da subito, a cogliere gli aspetti più alti e metaforici delle imprese a due ruote. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

