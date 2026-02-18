Sab Group di nuovo in vetta Suo il big match con Osimo

La Sab Group Rubicone in Volley ha vinto il big match contro Osimo, portando a casa la partita davanti a un pubblico numeroso. La squadra ha dominato il quarto set, chiudendo con un 3-1 e salendo in cima alla classifica di serie B maschile. La vittoria consente ai romagnoli di distanziare di due punti gli avversari marchigiani, ancora seconda in classifica.

Impresa di carattere per la Sab Group Rubicone in Volley, che davanti a un palazzetto gremito supera 3-1 Osimo nel big match della quindicesima giornata del torneo di serie B maschile e conquista la vetta solitaria della classifica con due punti di vantaggio proprio sui marchigiani. Dopo un avvio contratto e la sconfitta nel primo set, i ragazzi di coach Mascetti hanno cambiato passo, alzando il livello in tutti i fondamentali e imponendosi con autorità nei tre parziali successivi. Una vittoria meritata, costruita con determinazione, qualità e grande solidità difensiva. Prestazione di grande sostanza per Ferraro, straordinario in ricezione, ma soprattutto in difesa, vero punto di riferimento nei momenti chiave.