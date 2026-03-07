Il Barcellona ha 2,5 miliardi di debiti record mondiale nel calcio | sarà salvato dalle cessioni di Yamal e gli altri?

Il Barcellona ha un debito di 2,5 miliardi di euro, un record mondiale nel calcio. Per farvi fronte, il club sta pianificando di cedere alcuni giovani talenti, tra cui Yamal, e altri giocatori. La strategia si concentra sulla vendita di questi calciatori per alleggerire la situazione finanziaria. La squadra ha puntato molto sui giovani negli ultimi tempi, sperando che possano contribuire a risollevare le finanze.

L'analisi del Paìs: Laporta non ha risolto il problema del fair play finanziario né di invertire il patrimonio netto negativo. Però ha un patrimonio di calciatori molto giovani (e forti) Pre Barcellona 28012026 - Champions League Barcellona-Copenaghen foto PressinphotoImage Sport nella foto: esultanza gol Lamine Yamal Il futuro del calcio sono i giovani, chi meglio del Barcellona lo sa. Il club sta affrontando da anni problemi economici insormontabili, ma una squadra molto giovane potrebbe salvarne le sorti. L’analisi dell’economia del Barcellona sembra una moneta lanciata in aria. I detrattori di Joan Laporta prevedono che cadrà sul lato perdente, soprattutto a causa dell’elevato livello di indebitamento, il più alto per un club di calcio: 2,5 miliardi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

