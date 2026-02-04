Yamal inarrestabile il gioiello del Barcellona eguaglia il record di Messi | superato anche Maradona!

Lamine Yamal, giovane talento del Barcellona, continua a stupire. Dopo aver iniziato il 2026 con prestazioni da urlo, la stella classe 2007 ha eguagliato un record importante, superando anche Maradona e raggiungendo i numeri di Messi. Il suo rendimento è diventato il tema principale tra gli appassionati di calcio, che si chiedono fino a dove possa arrivare questa promettente carriera.

Barcellona preoccupato per Yamal: pubalgia e rischio stop per il gioiello blaugranaPreoccupazione crescente a Barcellona per le condizioni fisiche di Lamine Yamal. Il giovane talento spagnolo soffre infatti di una pubalgia cronica, problema che ne limita la brillantezza e la ... tuttomercatoweb.com Inaki Pena contro il suo passato: Se Yamal è al 100%, è inarrestabile. Sarà una sfidaIl prossimo weekend avrà un sapore particolare per Iñaki Peña, portiere dell'Elche che domenica affronterà il suo ex club, il Barcellona, a Montjuic. Il numero uno spagnolo, arrivato in estate in ... tuttomercatoweb.com

