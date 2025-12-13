L’atlante del calcio mondiale secondo Riccardo Pecini | Il presente è nel Maghreb il futuro sarà nel Caucaso

L’atlante del calcio mondiale di Riccardo Pecini analizza le tendenze attuali e future del panorama calcistico globale. Attualmente, il cuore del calcio si trova nel Grande Maghreb, con nazionali emergenti e in crescita. Tuttavia, il futuro si prospetta nel Caucaso, dove si stanno sviluppando nuove potenzialità e talenti da osservare.

Il calcio del presente è nel Grande Maghreb, per talenti, infrastrutture e passione della gente. Marocco, Tunisia, Algeria ed Egitto stanno lavorando bene da anni e tutte e quattro le Nazionali si sono qualificate per i Mondiali. Per il futuro, invece, Riccardo Pecini, ex dirigente di Serie A e oggi in giro per il mondo per l’ azienda di scouting che ha fondato qualche anno fa, scommette su alcuni Paesi caucasici. Parlando con ilfattoquotidiano.it, Pecini traccia una sorta di atlante del calcio mondiale, focalizzato sull’attualità. Lo fa attraverso i dati e le analisi prodotte dalla sua Scouting Department, creata con gli ex calciatori e storici collaboratori Marco Cunico e Mattia Biso, e le centinaia di partite che vede allo stadio, cercando di capire anche il contesto in cui si svolgono. Ilfattoquotidiano.it

