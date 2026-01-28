Gabriele Ferrieri | La minaccia cyber alimentata dall’AI richiede un forte partenariato pubblico-privato

Gabriele Ferrieri mette in guardia: le minacce cyber legate all’intelligenza artificiale sono sempre più aggressive. Per proteggersi, bisogna unire le forze tra pubblico e privato. Governo, aziende e innovatori devono lavorare insieme, senza perdere tempo. Solo così si può contrastare efficacemente l’aumento dei rischi digitali.

Rafforzare la cooperazione tra istituzioni, imprese e mondo dell'innovazione è oggi una priorità strategica per affrontare le nuove minacce digitali. Lo ha ribadito Gabriele Ferrieri, presidente dell' ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, intervenuto alla Camera dei Deputati nel corso della conferenza stampa "L'Intelligenza Artificiale come Arma: l'identikit della nuova minaccia digitale", promossa su iniziativa dell'on. Alessandro Giglio Vigna. Nel suo intervento, Ferrieri ha ringraziato la Camera dei Deputati e gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia per il patrocinio, sottolineando il valore di un confronto istituzionale su un tema cruciale come quello della minaccia cyber alimentata dall'intelligenza artificiale.

