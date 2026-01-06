Chi sono i narcosobrinos i nipoti di Maduro che Biden scambiò con sette prigionieri americani

I “narcosobrinos” sono i nipoti di Nicolás Maduro coinvolti in un caso di traffico di droga che ha attirato l’attenzione internazionale. Nel 2018, la loro vicenda ha avuto un ruolo nello scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Venezuela, quando l’amministrazione Biden li ha scambiati con sette cittadini americani detenuti nel paese sudamericano. Questo episodio rappresenta un capitolo significativo nel complesso rapporto tra Caracas e Washington.

L'arresto di Nicolás Maduro, al centro in questi giorni di un nuovo e drammatico capitolo dello scontro giudiziario e politico internazionale che circonda il Venezuela, riporta inevitabilmente alla memoria una delle vicende più sensibili che abbiano mai lambito il cuore familiare del potere chavista: il caso dei " narcosobrinos ". Una storia che, ben prima degli sviluppi attuali, aveva già messo in luce le fratture profonde tra la narrazione ufficiale del regime e le risultanze delle inchieste giudiziarie statunitensi. Si tratta di Efraín Antonio Campo Flores e Franqui Francisco Flores de Freitas, nipoti di Cilia Flores, moglie di Maduro.

