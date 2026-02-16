Tina Lagostena Bassi ha deciso di difendere le donne e cambiare il sistema legale dopo aver assistito a un processo ingiusto. La sua scelta ha portato a riforme importanti e a un nuovo modo di tutelare le vittime di violenza sessuale in Italia. La sua battaglia si è concretizzata in azioni concrete in tribunale, dove ha messo al centro i diritti delle donne e ha sfidato le norme obsolete.

Milano, 16 febbraio 2026 – Una storia che affonda le radici nell’antica Roma, quando Ortensia affrontò i triumviri prendendo la parola nel Foro, e arriva fino a battaglie per i diritti civili come quella portata avanti da Tina Lagostena Bassi, avvocata milanese che dedicò la sua vita professionale alla difesa delle donne e rivoluzionò l’assistenza alle vittime nei processi per stupro in Italia. Donne che hanno sfidato regimi, l’iraniana Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace nel 2003, e hanno infranto barriere secolari, come Asma Jahangir e Hina Jilani, fondatrici del primo studio legale interamente femminile in Pakistan. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le giuriste che hanno cambiato il mondo: vite di donne “contro” il sistema

