Morte di Franka Ludwig i sospetti su un altro decesso | quello di una badante che accudiva la madre dell’arrestato
La morte della badante peruviana di 40 anni, avvenuta a Montorsoli a fine dicembre 2024, sta attirando l’attenzione delle autorità. Le indagini si concentrano sui sospetti riguardo a un possibile collegamento con la morte di Franka Ludwig, sollevando dubbi su un eventuale pattern o responsabilità. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di approfondimenti sulle circostanze delle morti recenti nella zona.
Firenze, 16 gennaio 2026 – A fine dicembre del 2024, la badante peruviana 40enne della mamma di Emiliano Milza muore nella casa di Montorsoli. L’uomo e l’anziana donna sono nella stanza accanto. Lei viene trovata distesa a terra senza vita e, secondo quanto raccontato da parenti e amici della vittima, l’ex chef ai tempi avrebbero chiamato i soccorsi che purtroppo non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. GERMOGLI PH: 2 LUGLIO 2025 SAN GODENZO TROVATO IL CORPO DI UNA DONNA LUNGO I MARGINI DEL BOSCO IPOTESI OMICIDIO SUL POSTO CARABINIERI DEL SIS PER I RILIEVI La gita a Siena e il malore della badante. 🔗 Leggi su Lanazione.it
