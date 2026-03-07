I giudici liberano persino gli immigrati pedofili

La Corte d’Appello di Roma ha deciso di non convalidare il trattenimento di quattro immigrati, tutti con condanne molto gravi, che avevano chiesto protezione internazionale. Tra loro ci sono anche persone condannate per reati di pedofilia. Queste decisioni portano alla liberazione di individui che avevano già subito condanne pesanti. La questione riguarda il rilascio di persone con procedimenti giudiziari aperti o condanne definitive.

Altre quattro mancate convalide di trattenimento: la Corte d'Appello di Roma rimanda in Italia immigrati con condanne gravissime che hanno chiesto protezione internazionale. I giudici liberano dal Cpr in Albania 4 marocchini condannati per gravi reati tra cui violenza sessuale, anche su minori. Hanno fatto domanda di protezione internazionale. A pensar male si fa peccato, ma a vedere le sentenze spesso ci si azzecca. Dopo il caso del marocchino Fatallah Ouardi, trentanovenne con «condanne per spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale, violenza sessuale in concorso e violenza sessuale di gruppo», per il quale la Corte d'appello di Roma ha annullato il trattenimento nel Cpr albanese di Gjadër, i magistrati della Capitale hanno compiuto nuove prodezze.